Токаев: Необходимо тщательно изучить систему госуправления Золотой Орды

Об этом Глава государства заявил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, территория Улуса Джучи в период расцвета превышала 6 млн квадратных километров, что, к слову, существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения. Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом. Однако величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью.

«Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий.

В Золотой Орде была сформирована гармоничная система степного и исламского права. В основе общественного порядка лежала правовая культура, уходящая корнями в Великую Ясу Чингисхана и еще глубже – в традиции Тюркского каганата.

Диктатура Закона была настолько всеобъемлющей, что безопасность человека и его имущества гарантировалась на всей территории империи. Это значит, что в обществе царил порядок.

Кроме того, существуют точные исторические данные о наличии в эпоху Золотой Орды развитых практик делопроизводства. Также институт Курултая служил уникальным образцом степной демократии. Хотя социальная структура Улуса была четкой и стабильной, в обществе главенствующую роль играла не застывшая догма, а справедливость.

В армии и бюрократическом аппарате во главе угла стояли дисциплина, образцовая служба и меритократия, что открывало широкие возможности для представителей всех этносов и различных групп, населявших эту огромную державу.

«Таким образом, благодаря выверенной внутренней и внешней политике в обществе сохранялась стабильность, а государство процветало», - подчеркнул Президент.

Золотая Орда поддерживала активные дипломатические контакты с мамлюкским Египтом, Ватиканом, Византией, Османской империей и европейскими дворами.

В целом, даже в периоды глубоких кризисов, таких как «Великая замятня» XIV века, система государственного управления в Золотой Орде была весьма устойчивой. Как всем известно, впоследствии эту систему взяли за основу многие государства Евразии.

Также Глава государства заявил, что «следует всесторонне изучить экономическую модель Золотой Орды».

Известно, что древние цивилизации Месопотамии, Египта, Китая, Индии во многом сформировались благодаря освоению речных долин. А Великая степь создала принципиально иной тип исторического развития.

Пять тысяч лет назад на севере Казахстана, в Ботае, человек впервые приручил лошадь, что стало одним из узловых событий, предопределивших ход мировой истории. Всадническая культура породила особое стратегическое мышление и сверхмобильный образ жизни.

Таким образом, контролируя все ключевые транспортные, торговые и гуманитарные связи на бескрайних просторах Евразии, Золотая Орда стала венцом прогресса конно-кочевой цивилизации.