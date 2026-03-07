Факты двойного гражданства выявили в области Абай

Общество
3

Полицейские напоминают о соблюдении законодательства, если вы приняли гражданство другой страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

— В Республике Казахстан двойное гражданство не допускается. Это требование четко закреплено в законодательстве страны. Поэтому бывшие граждане Республики Казахстан, получившие гражданство другого государства, обязаны в установленный срок обязательно уведомить об этом. Миграционная служба постоянно контролирует соблюдение требований законодательства. Мы призываем граждан соблюдать закон и своевременно выполнять все необходимые процедуры, чтобы избежать правовой ответственности, – отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции области Абай Бауыржан Имангажанов.

Невыполнение требования об уведомлении о получении иностранного гражданства в установленный законом срок влечет административную ответственность. С начала года по результатам проведенных проверок и контрольных мероприятий на территории области Абай выявлено три факта двойного гражданства. Кроме того, за первые три месяца 2026 года в области зарегистрировано 43 заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан. В связи с этим гражданам вновь напоминают о необходимости соблюдать требования законодательства и своевременно выполнять процедуры, связанные с вопросами гражданства

#полиция #область Абай #двойное гражданство

