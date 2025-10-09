Об этом во время встречи с представителями НПО сказала министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда

По ее словам, такие случаи неприемлемы, и, следовательно, планируется внести некоторые изменения в политику субсидирования рабочих мест.

Для начала скажем, что субсидирование рабочих мест – это мера поддержки безработных из социально-уязвимых слоев населения, но, как сказала глава Минтруда, не поддержка работодателей. Однако, к сожалению, практика показывает, что некоторые недобросовестные предприниматели используют меру господдержки в корыстных целях.

– За последние три года на субсидируемые рабочие места трудоустроено более 540 тысяч человек, из них около 25 тысяч – люди с инвалидностью. Однако только 41% из них потом нашли постоянную работу. Поэтому одни и те же люди каждый год снова устраиваются на такие рабочие места в те же организации. Кроме того, при реализации программ субсидируемых рабочих мест часто выявляются случаи хищений и нецелевого расходования бюджетных средств, особенно при организации общественных работ. Такая система не может продолжаться – деньги должны тратиться строго по назначению, – сказала министр.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, весь процесс организации рабочих мест будет полностью автоматизирован, а работодателей обяжут обеспечивать последующее постоянное трудоустройство, а также установлен лимит создания рабочих мест до 10% от численности работников. В случае, если работодатели уже получают иные меры господдержки, участвовать в организации субсидируемых рабочих мест, они уже не смогут. Нововведения будут направлены на повышение эффективности организации субсидирования рабочих мест, обеспечение целевого использования бюджетных средств.