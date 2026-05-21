Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику в виде бонусов

Экономика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Таким образом, компания избежала забастовки в обмен на гигантские бонусы сотрудникам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Вечером 20 мая руководство Samsung Electronics и профсоюзы в последний момент смогли договориться об условиях новой системы премирования сотрудников, благодаря чему удалось избежать всеобщей забастовки, которая могла стать крупнейшей трудовой акцией в истории компании. Южнокорейские власти ранее предупреждали о возможном ущербе для экономики страны, полупроводниковой отрасли и глобальных цепочек поставок.

Предварительное соглашение было подписано вечером 20 мая в ходе переговоров при посредничестве министра труда РК Ким Ён Хуна, который лично в качестве посредника вел переговоры. Теперь документ должен быть утвержден голосованием членов профсоюза, которое пройдет с 22 по 27 мая. Запланированная на 21 мая всеобщая забастовка пока отложена.

Согласно достигнутым договоренностям, Samsung Electronics сохранит действующую систему бонусов и одновременно введет специальную дополнительную премию для сотрудников полупроводникового подразделения. На выплаты планируется направлять 10,5 процента согласованного показателя эффективности бизнеса подразделения.

Южнокорейские СМИ называют условия соглашения беспрецедентными по масштабам выплат. По расчетам местных изданий, сотрудники подразделения по производству памяти смогут получить премии объемом до 600 миллионов вон (около 400 тысяч долларов) на человека с учетом всех видов бонусов. Даже сотрудники убыточных подразделений получат не менее 160 миллионов вон (около 106 тысяч долларов). Значительная часть выплат будет произведена акциями Samsung Electronics, причем часть бумаг нельзя будет продать в течение одного-двух лет.

Одновременно стороны договорились о повышении зарплат в среднем на 6,2 процента. Также компания согласилась увеличить социальные выплаты сотрудникам, включая пособия при рождении детей.

Переговоры проходили на фоне резкого роста доходов Samsung Electronics благодаря мировому буму искусственного интеллекта и спросу на высокопроизводительную память для AI-серверов. Именно подразделение памяти сейчас считается главным источником прибыли компании. Парадоксально, но именно большой успех чипов Samsung Electronics и необычно высокие прибыли и стали источником конфликта, точнее вопрос о том, как такие деньги надо делить.

В Южной Корее ситуация с Samsung вызвала повышенное внимание из-за огромного значения корпорации для экономики страны. При этом сложно было сказать, кто не прав: у каждой из сторон была «своя правда», но стороны так и не смогли один на один найти компромисс. В конце концов после увещеваний напрямую вмешалось правительство Кореи, усадив после провала «последних консультаций» руководство компании и профсоюзы и де-факто пригрозив задействовать механизм экстренного вмешательства властей с принуждением к решению. Похоже, что это в итоге сыграло свою роль, предотвратив забастовку.

Южная Корея вздохнула с облегчением после известия о соглашении: забастовка крупнейшей компании страны действительно ударила бы по всем - по экономике в целом, по стабильности финансового рынка, по имиджу производителя, по авторитету властей, руководства корпорации. Много споров и мало сочувствия вызвали у сторонних наблюдателей призывы профсоюзов к справедливости - согласованные бонусы действительно гигантские, о которых большинство населения страны не может даже и мечтать.

 

