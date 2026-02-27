Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК

Ключевые приоритеты сферы образования обсудили на расширенной коллегии Минпросвещения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства просвещения РК. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, глава профильного ведомства Жулдыз Сулейменова, депутаты Парламента РК, вице-президент Национальной академии наук Аскар Жумадилдаев, а также руководители общественных организаций отрасли, руководители региональных управлений образования, директора школ и педагоги.

Аида Балаева отметила, что по поручению Главы государства принята концепция «Дети Казахстана», рассчитанная до 2030 года. Этот документ охватывает каждого ребенка и объединяет в единую систему ключевые государственные меры, касающиеся безопасности, качественного образования, здоровья, семьи и социальной защиты.

В ходе коллегии были отмечены достижения в сферы образования: Казахстан входит в число 10 стран мира с наибольшим количеством учащихся на душу населения. Вместе с тем рассмотрели и актуальные проблемы отрасли.

В первую очередь, заместитель Премьер-министра поставила задачу пересмотреть стратегию дошкольного и начального обучения, которая является основой всей системы образования, отметив, что здесь важно пересмотреть и адаптировать школьные программы под особенности подрастающего поколения и требования времени, а также уделить особое внимание качеству педагогических кадров. Акцент, по мнению Аиды Балаевой, необходимо сделать на индивидуальном подходе, развивать у детей критическое мышление и навыки практического применения знаний. 

«Аида Балаева также добавила, что сегодня важно актуализировать подготовку педагогов в сфере технологий ИИ и обеспечить системную переподготовку действующих педагогов. В этой связи было поручено открыть факультеты искусственного интеллекта во всех профильных педагогических вузах», - говорится в сообщении.

 Также вице-премьер сообщила, что пересмотра требует система технического и профессионального образования. В частности, необходимо усовершенствование механизмов финансирования, системное изучение рынка труда и активное применение дуального обучения. 

Особое внимание на заседании Аида Балаева уделила инклюзивному образованию. Заместитель Премьер-министра поставила задачу создать все необходимые условия для обучения детей с особенными потребностями, а для решения вопроса дефицита кадров – открыть профильные кафедры, внедрить обязательные дисциплины по инклюзии, разработать программы переподготовки педагогов. 

Кроме того, Министерству просвещения  поручено в срочном порядке пересмотреть действующие подходы к отбору учебников, повысить качество их разработки и экспертизы. Также Аида Балаева отдельно остановилась на усилении воспитательной и идеологической работы, в основу которой должны быть заложены принципы Концепции внутренней политики, утвержденной Президентом.  

В ходе заседания также был заслушан доклад Жулдыз Сулейменовой. Глава Министерства просвещения подробно остановилась на итогах деятельности ведомства за 2025 год, а также представила ключевые задачи и приоритеты на предстоящий период.

