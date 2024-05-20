Три фармкомпании наказали за картельный сговор

Организации оштрафованы на общую сумму 342 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

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Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело расследование в отношении нескольких фармацевтических компаний. Дела рассмотрели в судебном порядке.

«Компании ТОО «КФК «Медсервис плюс», ТОО «Акниет» и ТОО «Стофарм» привлечены к ответственности за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО «СК-Фармация», - говорится в официальной информации.

В результате судебных разбирательств, организации привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 342 млн тенге, сообщили в агентстве.