Фермер купил дорогой внедорожник, используя субсидии в СКО

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он незаконно получил госфинансирование на запуск молочно-товарной фермы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ в Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Для наращивания собственного производства высококачественного молока и снижения импортозависимости государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм, отметили в АФМ.

Однако руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.

«Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными.

Проведённым финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо. С санкции суда на указанную автомашину наложен арест», – резюмировали в госоргане.

Там добавили, что в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

#АФМ #субсидии #ферма #фикция

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