Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки

Вверх по проспекту Достык торопятся люди. Красивая девушка приподнимает полы длинной юбки в этническом стиле, чтобы не наступить на цветастое одея­ние. Рядом с ней вприпрыжку бежит мальчуган лет девяти. Догоняю и на ходу интересуюсь, не на «Тенгри» ли они спешат.

– Конечно, – отвечает девушка. – Хотим успеть к первым аккордам.

У народного фестиваля в этом году юбилей – 10 лет. За этот период он подрос, окреп, уверенно встал на ноги и преобразился. Каждый год организаторы вносят что-то новое в программу, удивляют интересными исполнителями, музыкальными направлениями, декорациями и сопутствующей инфраструктурой.

С развитием цивилизации мы привыкли получать тридцать три удовольствия за раз. Такой формат присутствует и здесь. Ешь, пей, танцуй, слушай, смот­ри – наслаждение для всех органов чувств! Даже услада для обоняния присутствует. С фудкорта дразнили и манили чудес­ные ароматы. В этом году это не просто перекусить: для зрителей фестиваля представлены национальные яства всех стран-участниц: грузинские хинкали, итальянские сыры, индийское карри, турецкая выпечка и многое другое.

Но самыми удивительными в этой зоне были отечественные кулинары, представившие национальную кухню под современным соусом. Мороженое из шубата, жареный ірімшік под сливочным чили-соусом, вишневый кумыс, коктейли «Балхаш» и «Астана» – все эти изыски созданы на стыке традиций и инноваций. А создатели этих «разносолов» – коллектив ресторана исторической национальной кухни во главе с шеф-поваром Ильшатом Абдуллаевым.

– Наша цель – сделать так, чтобы каждый гость не просто ушел счастливым, но и заглянул в историю, прикоснулся к культуре нашей древней кочевой цивилизации. Мы долго совещались с коллективом и выбрали, по нашему мнению, самые интересные варианты. Наибольшей популярностью на фестивале пользовались мороженое и «гвоздь» нашего бара – вишневый кумыс, – подытожил творец кулинарных шедевров.

Переходить от хлеба к зрелищам надо не спеша. Торгово-выставочная зона представляла не меньший интерес, чем все остальное. На фестивале можно было украсить себя боди-артом, приобрести украшения и одежду ручной работы, принять участие в мастер-классе по плетению полевого венка и купить или хотя бы примерить совершенно невероятные головные уборы от отечественного художника и дизайнера, главного шляпника неформальной тусовки Севы Демидова.

The Spirit of Tengri – крупнейший фестиваль современной этнической музыки в Центральной Азии. В этом году мероприятие посвящено памяти основателя и идейного вдохновителя проекта – известного медиаменеджера Батыра Казыбаева и проходит при поддержке Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО.

Перед началом фестиваля казахстанская художница Ассоль создала удивительный перформанс. Одновременно на четырех холстах она изобразила четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю.

На главной open-air сцене города собрались 14 лучших музыкальных групп, представляющих культурные традиции 12 стран мира: Казахстана, Италии, Ирана, Ганы, Сербии, Испании, Венгрии, Турции, Индии, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

«Тенгри» – время настоящей музыки. Не «раскрученной» миллионными рекламными бюджетами для славы и обогащения кармана, а для удовольствия и обогащения души.

Со сцены звучит первая мелодия. Перед зрителями казахстанские исполнители – группа Turan. Быть первыми очень трудно и очень почетно. Надо задать тон всему мероприятию и выступить так, чтобы не затеряться в море последующих впечатлений. Кобыз, домбра, шертер, жетыген, шанкобыз – по городу яркими аккордами в сопровождении сказочного горлового пения разливалась музыка Великой степи. Чем удивительно горловое пение – его не просто слышишь, его чувствуешь, ощущаешь физически. Вибрации исполнителей и слушателей настраиваются на одну волну, и на какое-то мгновение понимаешь, что все собравшиеся здесь – единый организм, и от этого ощущения по телу бегут мурашки.

– Наш ансамбль очень много гастролирует, нас знают по всему миру – объездили семьдесят стран, дали полторы тысячи концертов. Однако на «Тенгри» мы впервые. Для нас это большое событие. Мы выложились на все сто процентов. Наша публика очень благодарная и интересная! – говорит участник группы Серик Нурмолдаев.

А тем временем, не сбавляя оборотов, одна музыкальная культура сменила другую. И зрители попали под действие чар давнего друга фестиваля – мозамбико-испанского бас-гитариста и вокалиста Childo Tomas. Вместе с невероятно энергичным музыкантом выступает и его красавица дочь Xiluva Tomas. Девушка виртуозно играет на скрипке и прекрасно поет.

Ритмичная музыка не дает ногам покоя, и отплясывать начинают даже те, кто планировал просто посмотреть.

– Впервые на фестиваль и, собственно, в Казахстан я попала пять лет назад, – говорит Виктория Вовк, бывшая жительница Новосибирска. – Алматы – любовь с первого взгляда. Вернувшись в свой город, я словно оставила здесь частичку души. Маялась несколько месяцев, взяла билет и вот уже пятый год живу в самом прекрасном городе на земле. Здесь я вышла замуж, родила детей и каждый день завидую сама себе, что могу наслаждаться душевностью и красотой Алматы, кайфовать от эрудированных и открытых алматинцев. И, между прочим, не пропустила ни один фестиваль «Тенгри».

В зрительской толпе начинает нарастать оживление. Еще бы! Ведь на сцену выходят любимчики – узбекский коллектив ABBOS с невероятно харизматичным лидером Равшаном Юнусовым. Многие гости фестиваля приходят сюда ради этих исполнителей. Их мощной энергии кажется нет предела, хотя участники коллективы далеко не юнцы. Но как говорят сами артисты, музыка имеет невероятный анти-эйдж эффект, и они планируют приехать сюда и на 50-летие фестиваля. Да будет так!

Поздравления сыпались в адрес THE SPIRIT OF TENGRI, как из рога изобилия. Приветствие к участникам фестиваля от имени акима Алматы зачитала его заместитель Асем Нусупова. Поздравление пришло и от главы секретариа­та Конвенции об охране нематериального культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Тима Кертиса. Но самыми душещипательными были поздравления от ровесников фестиваля.­ Алматинские мальчишки и девчонки старательно выводили на асфальте цветными мелками логотип «Тенгри» и писали свои наивные, но такие искренние детские пожелания.

– Первый раз на фестиваль я попал в мамином животе, – говорит девятилетний Тамерлан Исаев. – Мама рассказывала, что я танцевал внутри так, что пришлось уехать раньше, чем хотелось. С тех пор почти ни одного фестиваля не пропустил. Учусь играть на гитаре, петь. И очень хочу, чтобы и мои дети сюда приходили.

Вечер принес долгожданную прохладу, и площадь перед Дворцом Республики заполонили люди. Уже сложно было пройти, не отплясав положенные па в каком-либо из хороводов, массово организованных зачарованными гостями. Было в этом что-то мистическое. Незнакомые люди держались за руки, улыбались друг другу и двигались вместе в такт чарую­щим звукам, вызывающим из глубин души самые ценные эмоции и чувства.

Закончился первый день музыкальным номером, посвященным идейному вдохновителю фестиваля Батыру Казыбаеву. Многие артисты, говоря о давнем друге, не могли сдержать слез и признавались, что каждой клеточкой тела чувствовали его присутствие.

А когда на город опустилась густая южная ночь, народ не спешил расходиться, словно хотели дождаться продолжения праздника, не выходя из состояния драйва и куража.

Второй день стал еще зрелищнее и насыщеннее. Если десятого июня фестиваль повторил во многом предыдущие мероприя­тия, то в воскресенье все музыканты выступали впервые. Особо ожидаемый коллектив FRA! из Ганы впечатлил даже скептически настроенных гостей. FRA! – это смесь зажигательных ритмов афро-бита, хайлайта с элементами рока. Сами музыканты называют свой стиль Highlife Funk.

Впервые на фестивале были сербы и итальянцы. Как признались они, от гостеприимства и энергетики «сносит крышу», и если их пригласят еще, отбросив все дела, обязательно вернутся, потому что наша публика дает невероятную отдачу, перед ней хочется выкладываться не на сто, а на все двести процентов.

Особую атмосферу на фестивале создают диджеи. Задача у них очень ответственная и важная – поддерживать настроение и драйв весь вечер.

– В прошлом году я участвовал на Этнотронике, – говорит Едыге Несипбек (DJ Едыге). – Как зритель, не пропустил ни одного фестиваля. Отчасти «Тенгри» повлиял на мою карьеру. Мне нравятся именно этнические восточные мотивы. «Тенгри» – больше, чем просто концерт в формате open-air. Этот фестиваль популяризирует культуру Казахстана, помогает узнавать и понимать культуру других стран, обмениваться опытом. Это уникальное событие, собирающее очень талантливых музыкантов.

По словам Едыге, услышав однажды гостей фестиваля – группу «Баба зула», он влюбился в турецкую рок-музыку. Начал ее изучать, слушать старый турецкий психоделический рок.

– Моя задача – подготовить аудиторию, погрузить ее в нужную атмосферу. Драматургически я выстраивал работу таким образом, чтобы артистам было легче взаимодействовать с подготовленной публикой. Для каждой группы я готовил отдельный плей-лист, соответствующий направлению, настроению и стилю, – рассказывает Едыге.

Отечественный фестиваль этномузыки занял свое постоянное место в культурном расписании планеты. Живой звук, красочное лазерное шоу, зрелищные декорации, различные музыкальные направления – все это замечательно, но люди идут сюда не за этим, а за настроением и гармонией. У «Тенгри» уже давно своя философия, своя энергетика и аура. Музыка без границ, вне времени и пространства. Музыка, наполняющая и объединяющая сердца. Звучащая в унисон характеру, генетическому коду нашей страны.

Казахстан сегодня – один из немногих оставшихся островков мира и согласия на Евразийском континенте. И пока вокруг бушуют конфликты и кризис, в нашей стране звучит мелодия души, соединяющая всех нас в единый гармоничный хор.