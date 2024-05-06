Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко

Орден был вручен за самоотверженный труд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда/Qarmet

«Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества «Qarmet», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая на шахте произошла нештатная ситуация, а именно задымление на 4 конвейерном штреке пласта К3. Благодаря электрослесарю Айбару Косанову задымление было ликвидировано.