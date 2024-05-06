Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко

Президент
147
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Орден был вручен за самоотверженный труд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда/Qarmet

«Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества «Qarmet», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая на шахте произошла нештатная ситуация, а именно задымление на 4 конвейерном штреке пласта К3. Благодаря электрослесарю Айбару Косанову задымление было ликвидировано.

 

#президент #труд #орден #шахта

Популярное

Все
Американец нашел данные о своих родственниках в Казахстане
Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкенте прокомментировала Алия Юсупова
В Астане горело общежитие
Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко
Столичный театр признан лучшим на международном фестивале комедии
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Злые языки страшнее пистолета
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Токаев поздравил православных с Пасхой
Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Нацгвар…
Токаев поставил ряд задач перед главой МФЦА
Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]