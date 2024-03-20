Фестиваль плова, концерт и автограф-сессия «Барыса»: как отметят Наурыз в центральном парке Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным пресс-службы столичного акимата, праздновать приход весны массовыми гуляниями и концертом будут два дня – 21-го и 22-го марта,

В центральном парке в честь праздника приготовят казаны плова. Угощать астанчан будут повара из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана. Они же приготовят на историческом казане 18 века ханскую сорпу.

К празднованию присоединятся посольства Таджикистана и Ирана, которые оформят юрты в национальных стилях и расскажут об отличиях и особенностях Наурыза в их культурах.

— Приглашенными гостями народных гуляний станут звезды хоккейного клуба «Барыс», которые в тематической юрте раздадут автографы и встретятся с фанатами спорта. На народных гуляниях гости смогут сделать памятные фотографии с батырами, домбристами, с тазы и беркутом в тематических зонах, национальных юртах и полуюртах, — отметили в акимате.

В городской администрации добавили, что праздник начнется в 13:00 в центральном парке по проспекту Туран.