Мажилис ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Россией о деятельности Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ был подписан 27 ноября 2024 года в Астане. Его ратификация создаёт правовую основу для работы филиала в Костанае и направлена на развитие долгосрочного сотрудничества между странами в сфере высшего образования.

Обучение в филиале предусматривается на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартам высшего образования Республики Казахстан и федеральными государственными требованиями России.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательное лицензирование и аккредитацию в соответствии с законодательством обоих государств, осуществление государственного контроля в сфере образования, установление требований к приёму абитуриентов в ВУЗ с учётом законодательств двух стран.

Финансирование филиала будет осуществляться за счёт собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством сторон.