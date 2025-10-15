Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае получит правовую основу

Мажилис
16
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Россией о деятельности Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ был подписан 27 ноября 2024 года в Астане. Его ратификация создаёт правовую основу для работы филиала в Костанае и направлена на развитие долгосрочного сотрудничества между странами в сфере высшего образования.

Обучение в филиале предусматривается на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартам высшего образования Республики Казахстан и федеральными государственными требованиями России.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательное лицензирование и аккредитацию в соответствии с законодательством обоих государств, осуществление государственного контроля в сфере образования, установление требований к приёму абитуриентов в ВУЗ с учётом законодательств двух стран.

Финансирование филиала будет осуществляться за счёт собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством сторон.

 

#мажилис #закон

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Три золота в копилке
Фариза – сильнейшая
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Распоряжение Главы государства о назначении
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Создается академический кластер суперкомпьютеров
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Казахстан займется улучшением доступа к безопасной питьевой…
Борьба с правонарушениями: в Казахстане расширят меры учета…
В Мажилисе новый депутат
Депутат призвал МВД и Минтранс к жесткому межведомственному…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]