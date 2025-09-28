Филиал New York Film Academy открылся в Алматинской области

Открытие академии позволит региону стать культурным и технологическим центром, привлекая талантливых студентов как из Казахстана, так и из-за рубежа, уверен аким области 

Фото: акимат области

В городе Каскелен состоялось значимое событие в сфере международного культурно-образовательного сотрудничества – торжественное открытие New York Film Academy Kazakhstan – первого филиала всемирно известной американской киношколы в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Новый кампус был создан на базе Energo University и креативного парка Dala Edge.

В мероприятии приняли участие президент и CEO New York Film Academy Майкл Янг, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким Алматинской области Марат Султангазиев, официальные представители США, а также деятели кино и медиаиндустрии.

«Мы гордимся тем, что New York Film Academy открылась в Казахстане. Это не просто образовательный проект, а площадка, объединяющая таланты региона и выводящая их на мировую киноиндустрию», - отметил президент NYFA Майкл Янг.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев  подчеркнул, что новый образовательный центр реализуется в соответствии с поручением Главы государства об открытии филиалов ведущих мировых университетов в нашей стране. 

Алматинская область славится не только своей природной красотой, но и богатым культурным наследием. Это источник вдохновения и идей для молодежи.

«Открытие академии позволит региону стать культурным и технологическим центром, привлекая талантливых студентов как из Казахстана, так и из-за рубежа. Сегодня в области проживает более 2 миллионов человек, при этом молодежь составляет свыше 30% населения. Это подтверждает высокий спрос на новые образовательные проекты и творческие площадки.

Я уверен, что New York Film Academy Kazakhstan станет мощным образовательным центром, где будут воспитываться специалисты мирового уровня в сфере кино, медиа и креативных индустрий, а также будет способствовать росту региона и страны в целом», - сказал аким. 

