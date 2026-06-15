Первые кадры съемок «Доспехов Бога 4: Ультиматум» стартовали в Мангистау

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра

Фото: акимат Мангистауской области

В Мангистауской области начались съемки нашумевшего международного кинопроекта «Доспехи Бога 4: Ультиматум» с участием легендарного актера мирового кино Джеки Чана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат 

В рамках кинопроекта, инициаторами которого являются компания Sәlem Entertainment и Dala edge Creative tech park, уже сделаны первые кадры на уникальных природных ландшафтах Мангистау.

Одной из основных локаций фильма утверждено всемирно известное урочище Бозжыра Мангистауской области, где в период с 7 по 12 июня съемочная группа в количестве 35 человек провели съёмочные работы.

Акимат Мангистауской области в лице акима региона Нурдаулета Килыбая встретил творческую команду, и проявив широкое гостеприимство, оказал всестороннюю поддержку в реализации масштабного международного кинопроекта.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития креативной индустрии в регионе, производства кино- и телепроектов, создания качественного медиаконтента для молодежи, а также продвижения туристического и культурного потенциала Мангистау на международном уровне.

«Мангистау обладает уникальными конкурентными преимуществами для реализации масштабных проектов в сфере киноиндустрии. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на развитие креативной экономики, продвижение культурного наследия и укрепление туристической привлекательности региона», – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Как отметили в областном акимате, проект является важным событием для отечественной киноиндустрии и откроет новые возможности для продвижения внутреннего туризма на мировой арене. Демонстрация уникальных природных и исторических достопримечательностей региона в международном кинопроекте позволит привлечь внимание многомиллионной аудитории, будет способствовать развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению международного имиджа региона и в целом страны.

Съемки планируют завершить уже в этом году, и в прокат фильм выйдет в феврале 2027 года.

#Мангистау #фильм #съемки #Джеки Чан #Доспехи Бога

Популярное

Все
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT
Новые авиарейсы и рост пассажиропотока: аэропорт Астаны подвел итоги полугодия
Два «золота» и «серебро» завоевали казахстанцы на ЧА по триатлону
Президент поздравил главу КНР с днем рождения
Головкина официально включили в Международный зал славы бокса
Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в лесном фонде области Абай
Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматинской области
Сборные Нидерландов и Японии встретились в стартовом матче ЧМ по футболу
«Очень продвинутым» назвал уровень цифровизации в РК вице-президент Всемирного банка
Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня
101 год со дня рождения Алии Молдагуловой отмечают в Казахстане
Партия «Әділет» поблагодарила AMANAT за принятое решение о присоединении
Касым-Жомарт Токаев и Бен Блэк обсудили перспективы сотрудничества
Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под стражей за нарушение условий домашнего ареста
Правительство РК и IT-гиганты Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений на $10 млрд
Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в области Ұлытау
Первые кадры съемок «Доспехов Бога 4: Ультиматум» стартовали в Мангистау
Токаев: Казахстан приветствует соглашение США и Ирана
Братья-близнецы из Кокшетау вместе проходят службу в Нацгвардии
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

«Qaitadan» признан лучшим фильмом Центральной Азии на Бишке…
Отец, дочь и украденный автодом: чем удивляет новая казахст…
Вышел финальный трейлер фильма «Моана»
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]