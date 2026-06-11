Вышел финальный трейлер фильма «Моана»

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

В прокат фильм "Моана" выйдет уже 10 июля

Постер к фильму «Моана» (2026)

Дуэйн Джонсон переместил гавайского полубога Мауи из анимационного фильма "Моана" в реальный мир. 52-летний актер впервые появился в костюме и гриме персонажа на съемочной площадке переосмысления диснеевской сказки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Актер был одет в традиционную юбку из травы, на голове красовался черный парик, а все тело украшено татуировками персонажа. Съемки проходили на одном из пляжей Гавайских островов. 

"Мы гордимся возможностью рассказать легенды, показать песни и танцы и поделиться традициями нашей полинезийской культуры со всеми вами и вашими семьями по всему миру, - говорится в комментарии Дуэйна Джонсона, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях.

Исполнительным продюсером новой версии стала Аули`и Карвалью, которая озвучивает заглавного персонажа в мультфильмах. Новичок Кэтрин Лагая была приглашена на главную роль в художественном фильме.

Напомним, что в середине июня 2024 года на главную женскую роль была утверждена 17-летняя начинающая австралийская актриса Кэтрин Лага`айа, а также ее экранная "родня": Джон Туи (вождь Туи, отец Моаны), Фрэнки Адамс (мать Моаны Сина) и Рина Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий к фильму в соавторстве подготовили Джаред Буш и Дэна Леду Миллер, а Томас Каил занял режиссерское кресло.

"Я очень рада возможности сыграть эту героиню, потому что Моана - одна из моих любимых, - отметила юная актриса. - Мой дедушка родом из Фаалы, Палаули, в Савайи. А моя бабушка родом из Леулумоега-Туаи, что на главном острове Самоа".

В прокат фильм "Моана" выйдет 10 июля 2026 года, на год позже изначально назначенного на июнь 2025 года времени релиза.

Интересные факты

Премьера ремейка «Моаны» приурочена к десятилетию выхода оригинального мультфильма.

Съёмочная группа стремилась к максимальной аутентичности: работа над фильмом началась в павильонах Атланты, но ключевые сцены снимали на побережье Оаху, чтобы передать настоящий дух Гавайев.

Все ведущие актёры имеют полинезийские корни, что подчёркивает уважение создателей к культуре тихоокеанских народов.

За историю отвечают сценаристы Джаред Буш и Дэна Леду Миллер, а музыкальную основу снова создаёт Марк Манчина совместно с Опетаи Фоа’и, добавляя в саундтрек новые полинезийские мотивы.

Первый тизер всего за несколько дней собрал миллионы просмотров.

Оригинальная «Моана» тоже удивляла технологическими находками: океан стал отдельным «персонажем» со сотней вариаций мимики, а татуировки Мауи выступали как самостоятельный рассказчик.

В мультфильме есть и забавный секрет — режиссёры оставили камео в виде маленьких карикатур, спрятанных на камнях.

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