Финансирование ревкомиссии Алматы уменьшат – Госаудит

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

После аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП) финансирование ревкомиссии Алматы сократили почти на 130 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд мер реагирования принят по нарушениям, выявленным в деятельности ревизионной комиссии Алматы. В частности, решением маслихата Алматы от 13 июня внесены изменения в части уменьшения суммы ее финансирования на 129,6 млн тенге. Недостатки в ее работе были озвучены ВАП в мае текущего года.

Кроме того, приказом председателя ревкомиссии прекращена практика размещения материалов аудита в негосударственной информсистеме, что создавало риски утечки информации и утраты доступа к ведомственным данным.

Напомним, ВАП РК был зафиксирован ряд нарушений в деятельности ревкомиссии Алматы. Так, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения. К примеру, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий.

#Алматы #нарушения #финансы #госаудит #ревкомиссия

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