Директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Бейнеуского района в ходе проверки выявили финансовые нарушения в детском саду «Куйкен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Было установлено, что директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета, тем самым, причинив ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.

«По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 189 УК РК. Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что нанесенный ущерб полностью возмещен.