Печально известная финпирамида Antares Limited мигрировала в Костанай

Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в городе Костанае. Ранее она работала в Павлодарской области под видом инвестиционной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США, а также от привлечения новых вкладчиков.

В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в АФМ.

Напомним, в ноябре 2021 года сообщалось, что территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды.



"Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.



За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.



Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которое также выплачивалось виртуальными деньгами", – рассказали тогда подробности в агентстве.



Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.