Финпирамида «Imrat Group» работала под видом инвесткомпании в ЗКО

Закон и Порядок
600
Венера Баталова
корреспондент

Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.

Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, отметили в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд, добавили в агентстве.

#суд #финпирамида #Imrat Group

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

"Закон и Порядок": организован показательный судебный проце…
Подозреваемого в заказном убийстве задержали в Дубае
Высмеявшую слабослышащего таксиста блогершу доставили в пол…
Дело блогеров Жанабыловых: следствие займёт не менее двух м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]