Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.

Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, отметили в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд, добавили в агентстве.