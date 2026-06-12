Мужчина пытался скрыть кражу денег поджогом авто в Караганде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские зарегистрировали обращение 63-летнего сельчанина о поджоге его автомашины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Как уточняется, ранним утром пенсионер обнаружил свою автомашину, охваченную огнем. Инцидент был запечатлен камерами видеонаблюдения, которые зафиксировали момент поджога. Около пяти часов утра неизвестный мужчина подошел к припаркованному автомобилю, разбил стекло водительской двери, забрался внутрь и, бросив непотушенный окурок сигареты, покинул салон.

С безопасного расстояния он наблюдал, как иномарка сгорает дотла, уничтожая, как оказалось, не только автомобиль, но и улики совершенного ранее преступления.

Сотрудники отдела полиции имени Казыбек би Караганды оперативно приступили к розыску злоумышленника. В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан 37-летний житель города. Подозреваемый полностью признал свою вину в поджоге.