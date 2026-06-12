Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией.

Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно.

В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН. Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы.

Уголовное дело направлено в суд, добавили в АФМ.

