Иностранца с крупной партии «синтетики» задержали в Таразе

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Общий вес изъятого наркотика составил 59,01 гр.

Фото: Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего иностранного гражданина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 10 свертков, обмотанных изолентой, с порошкообразным веществом белого цвета.

Кроме того, рядом на полу были обнаружены еще 18 аналогичных свертков. В ходе последующего обыска по месту временного проживания подозреваемого сотрудники полиции изъяли еще 109 свертков с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество признано синтетическим наркотическим средством Альфа-PVP.  Общий вес изъятого наркотика составил 59,01 гр. По оценкам, его стоимость на черном рынке превышает 2,7 млн тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование. По предварительным данным, мужчина согласился на предложение о незаконном заработке, полученное через мессенджер Telegram. Он забрал подготовленные для распространения свертки в Алматы и планировал сбывать их на территории Тараза. Однако его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками полиции», − детализировали в правоохранительных органах. 

Напомним, с начала года в Костанайской области из незаконного оборота было изъято 230 килограммов наркотических средств, ликвидировано 180 наркосайтов и 100 граффити-надписей, заблокировано 2,9 тыс. банковских счетов. 

#задержание #наркотики #Тараз #партия #иностранец #синтетика

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