Астанчанина осудили за пропаганду терроризма в соцсетях

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В апреле-мае 2026 года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 13 человек, сообщает Kazpravda.kz

По информации КНБ, один из них, житель Астаны, пропагандировал в социальных сетях террористическую идеологию, а также подстрекал окружение к выезду в зоны террористической активности. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Другой, уроженец Шымкента, призывал окружение к созданию в Казахстане теократического государства и распространял идеи терроризма. Суд приговорил его к 7 годам заключения.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай по подозрению в совершении аналогичных преступлений задержаны 11 человек, в том числе 2 иностранца и 3 экстрадированных из-за рубежа гражданина Казахстана. Они подозреваются в распространении экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, призывах к выезду в зоны террористической активности и насилию в отношении не разделяющих их убеждения.

«Проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», − добавили в КНБ.

Напомним, с начала текущего года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек.