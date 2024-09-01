ФК «Актобе» официально объявил об уходе Парфенова

Футбол
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Причиной решения стало вчерашнее поражение от «Елимая», передает Kazpravda.kz

Фото: ФК "Актобе"

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул ФК «Актобе». Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Футбольный клуб «Актобе» официально сообщает о расторжении контракта с Дмитрием Владимировичем Парфеновым в рамках взаимного соглашения. 49-летний российский специалист взял бразды правления «Актобе» в начале сезона, оставив команду на втором месте в турнирной таблице. Также под руководством Парфенова «Актобе» вышел в финал Кубка Казахстана. Он - обладатель награды «Лучший тренер мая». Футбольный клуб «Актобе» выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, что ранее уход Парфенова был подтвержден инсайдерами из России и Казахстана.

Причиной этого решения стало вчерашнее поражение «Актобе». У себя дома пятикратные чемпионы Казахстана проиграли «Елимаю» (1:3).

#футбол #ФК «Актобе» #Дмитрий Парфенов

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