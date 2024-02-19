Флирт за три миллиона

Общество
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Флора Левина

В Семее осужден фитнес-тренер за вымогательство.

фото из архива "КП"

Все начиналось как в кино: красавчик тренер флиртовал с клиенткой, начались ухаживания, милая переписка. А в один прекрасный день «Аполлон» пригрозил все «любовные» сообщения выложить на всеобщее обозрение и сделать так, что об этом узнает и супруг клиентки. Молодая женщина испугалась не на шутку. И заплатила...

Так мужчина нашел себе еще один источник дохода, но незаконный. Деньги регулярно уплывали из семейного бюджета. В общей сложности сумма ущерба составила 3,5 млн тенге. Был скандал или нет – неизвестно. Но муж все-таки прознал о случившемся и отправил благоверную писать заявление в полицию. После расследования дело передали в суд. Теперь ближайшие пять лет фитнес-инструктору предстоит провести за решеткой. Приговор в законную силу еще не вступил.

#суд #Семей #вымогательство #фитнес-тренер

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