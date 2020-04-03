Политика
Фонд "Birgemiz" выделит по 50 тысяч тенге нуждающимся гражданам страны
Екатерина Елисеева
Фонд "Birgemiz" выделит по 50 тысяч тенге нуждающимся гражданам страны. Об этом сообщили в ходе заседания попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Nur Otan".

Как отметил председатель попечительского совета, первый зампред партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, изначально средства фонда планировалось распределить среди 100 тысяч нуждающихся. Вместе с тем, сегодня количество заявок из регионов значительно увеличилось, а число обратившихся в онлайн-ресурсы партии за помощью удвоилось.

"По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева средства Фонда направляются на адресную поддержку простых казахстанцев. Это обеспечит персонализацию получаемой помощи. Так, в рамках инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым акции "Biz Birgemiz" Фонд перечислит по 50 тысяч тенге наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения. На первом этапе финансовую поддержку получат более 150 тысяч наиболее нуждающихся граждан на 7,6 млрд тенге", – сообщил Бауыржан Байбек.

По информации председателя фонда Руслана Сакеева, материальная помощь будет оказана путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. На данный момент прорабатывается вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи комиссия не взималась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

"Никуда ходить не нужно, никаких заявлений писать не надо. Уже в ближайшие дни указанные средства будут перечислены в региональные фонды, а далее напрямую на счета людей. Для этого мы заранее подписали соответствующие меморандумы со всеми региональнами акиматами и фондами. На основании рекомендации Министерства труда и социальной защиты утверждены 7 категорий получателей, по которым акимами были предоставлены списки получателей", – заявил председатель фонда.

По его словам, среди них малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения, дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев), участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла.

"При этом надо понимать, что в каждой категории есть как нуждающиеся, так и вполне обеспеченные. Помощь будет оказана только нуждающимся. Поэтому мы списки взяли непосредственно у акимов, которые знают местную специфику. Данная помощь будет оказана жителям областных центров и крупных городов, где риски распространения коронавируса выше. С учетом этого были определены 23 города", – сказал Руслан Сакеев.

В ходе заседания попечительский совет фонда поддержал предложение о направлении более 100 млн тенге на материальную поддержку порядка 2 тысяч медицинских работников городов Нур-Султан и Алматы, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. В ближайшее время руководством фонда совместно с акиматами двух городов будут выработаны механизмы доведения средств и определены списки медработников, которые получат единовременную выплату в размере 50 тысяч тенге.

В целом, на счета общественного фонда "Birgemiz" поступило свыше 13,2 млрд. тенге. Подписан договор с правительственным оператором "СК-Фармация" по приобретению 5 миллионов масок для наиболее уязвимых слоев населения Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам фонд создал официальный сайт birgemiz2020.kz.

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