Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании
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Вячеслав Додонов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК
В Послании текущего года Глава государства уделил большое внимание экономической проблематике. При этом в первом пункте были затронуты вопросы налогово-бюджетной политики, включая проблемы формирования и исполнения государственного бюджета, что свидетельствует о приоритете данной сферы на текущем этапе экономического развития Казахстана. Президент отметил, в частности, такие острые вопросы, как неисполнение доходной части республиканского бюджета и дисбалансы межбюджетных отношений.