Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании

Мнения
10
Вячеслав Додонов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК

В Послании текущего года Глава государства уделил большое внимание экономической проблематике. При этом в первом пункте были затронуты вопросы налогово-бюджетной политики, включая проблемы формирования и исполнения государственного бюджета, что свидетельствует о приоритете данной сферы на текущем этапе экономического развития Казахстана. Президент отметил, в частности, такие острые вопросы, как неисполнение доходной части республиканского бюджета и дисбалансы межбюджетных отношений.

инфографика Натальи Ляликовой

Указанные проблемы дейст­вительно значительно обострились в последнее время. Так, в текущем году (по итогам семи месяцев) недобор доходов рес­публиканского бюджета составил более 11%, в том чис­ле по налоговым поступлениям – почти 22%. При этом особое беспокойство вызывает тот факт, что еще больший недобор фиксируется по самым крупным видам налогов, на которые приходится основной объем налоговых поступлений в республиканский бюджет. Так, поступления налога на добавленную стоимость (НДС), который формирует почти половину налоговых сборов, составили лишь 70,9% к плану с недобором почти в 30%, по другому крупнейшему налогу – корпоративному подоходному – 73,6% (недобор более 26%). При этом затраты осуществляются в целом в запланированном темпе, что обусловливает опережающий рост дефицита республиканского бюджета, который на первое августа достиг 2,8 триллиона тенге при годовом его объеме в 3,6 триллиона. Таким образом, процесс исполнения республиканского бюджета обоснованно вызывает серьезную обеспокоенность, которая нашла отражение и в Послании Президента, заявившего о необходимости жить по средствам и поставившего такие задачи в бюджетной сфере, как исключение чрезмерных трат, цифровизация налогового администрирования, наведение порядка в межбюджетных отношениях.

Последнее направление также представляется весьма актуальным, особенно в свете отмеченных проблем. В отличие от республиканского, местный бюджет регионов в текущем году (за те же семь месяцев) исполняется со значительным опережением плана по доходам, которые почти на 10% превышают плановые парамет­ры, а налоговые поступления превышают запланированные на 18,6%. В результате опережающего роста поступлений в местный бюджет он исполняется со значительным профицитом, который достиг почти 1,1 триллиона тенге, кратно превысив плановый показатель. Эта ситуация свидетельствует о дисбалансах в межбюджетных отношениях, поскольку респуб­ликанский бюджет, испытывающий значительные трудности с исполнением доходной части и имеющий большой дефицит, субсидирует на триллионы тенге профицитный местный бюджет, не испытывающий недобора по основным видам налогов – индивидуальному подоходному, корпоративному, социальному.

Очевидно, данная проблема также должна находить свое решение в рамках корректировки налогово-бюджетной политики, которой в ходе Послания уделил большое внимание Глава государства.

#президент #мнение #послание

Популярное

Все
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Семьям горняков окажут помощь
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Из музея – в залы ожидания
Еркин Габбасов стал серебряным призером XVII Паралимпийских игр
В Степногорск прибыли новые автобусы
«Арлан» завоевал Кубок Казахстана
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Пять стройкомпаний лишили лицензий в Астане
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами Олимпиады
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю

Читайте также

Курс на Справедливый Казахстан: новые стратегические инициа…
Внедрение искусственного интеллекта – новый вызов для Казах…
В Казахстане повысилась гражданская активность населения - …
Использование средств Нацфонда допустимо лишь на достижение…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]