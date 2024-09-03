Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании

Указанные проблемы дейст­вительно значительно обострились в последнее время. Так, в текущем году (по итогам семи месяцев) недобор доходов рес­публиканского бюджета составил более 11%, в том чис­ле по налоговым поступлениям – почти 22%. При этом особое беспокойство вызывает тот факт, что еще больший недобор фиксируется по самым крупным видам налогов, на которые приходится основной объем налоговых поступлений в республиканский бюджет. Так, поступления налога на добавленную стоимость (НДС), который формирует почти половину налоговых сборов, составили лишь 70,9% к плану с недобором почти в 30%, по другому крупнейшему налогу – корпоративному подоходному – 73,6% (недобор более 26%). При этом затраты осуществляются в целом в запланированном темпе, что обусловливает опережающий рост дефицита республиканского бюджета, который на первое августа достиг 2,8 триллиона тенге при годовом его объеме в 3,6 триллиона. Таким образом, процесс исполнения республиканского бюджета обоснованно вызывает серьезную обеспокоенность, которая нашла отражение и в Послании Президента, заявившего о необходимости жить по средствам и поставившего такие задачи в бюджетной сфере, как исключение чрезмерных трат, цифровизация налогового администрирования, наведение порядка в межбюджетных отношениях.

Последнее направление также представляется весьма актуальным, особенно в свете отмеченных проблем. В отличие от республиканского, местный бюджет регионов в текущем году (за те же семь месяцев) исполняется со значительным опережением плана по доходам, которые почти на 10% превышают плановые парамет­ры, а налоговые поступления превышают запланированные на 18,6%. В результате опережающего роста поступлений в местный бюджет он исполняется со значительным профицитом, который достиг почти 1,1 триллиона тенге, кратно превысив плановый показатель. Эта ситуация свидетельствует о дисбалансах в межбюджетных отношениях, поскольку респуб­ликанский бюджет, испытывающий значительные трудности с исполнением доходной части и имеющий большой дефицит, субсидирует на триллионы тенге профицитный местный бюджет, не испытывающий недобора по основным видам налогов – индивидуальному подоходному, корпоративному, социальному.

Очевидно, данная проблема также должна находить свое решение в рамках корректировки налогово-бюджетной политики, которой в ходе Послания уделил большое внимание Глава государства.