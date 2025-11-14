Архитекторы судьбы

Социальное неравенство и иждивенческие настроения остаются одними из актуальных вызовов современного общества. Усиление разрыва между обеспеченными и малоимущими слоями населения порождает зависимость от государственной поддержки, снижая мотивацию к самостоятельному труду и инициативе. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать очевидное: без продуманной социальной политики и равных возможностей для развития риски формирования «пассивного общества» лишь возрастают...

У жительницы Астаны по имени Самал четверо детей, самому младшему из которых – три года. Несмотря на наличие статуса многодетной мамы, женщина не сидит сложа руки, а активно занимается развитием своего дела. Она готовит блюда для банкетов и больших мероприятий. Предпринимательница признается: важно не только вкусно готовить, но и уметь красиво подать, оформить, организовать весь процесс. Да, бывает усталость берет верх, но она понимает, что в ответе за будущее детей. Что скрывать, того пособия, которое женщина получает, хватает лишь на покрытие базовых потребностей, но на одни госвыплаты с четырьмя детьми никак не вытянуть.

Согласитесь, приятно видеть, как люди на собственном примере демонстрируют не только осознанное родительство, но и образец ответственного гражданина. К примеру, в Восточно-Казахстанской области есть семья из шестерых человек. В 2020 году хранительница домашнего очага приняла участие в конкурсе на получение гранта в размере 200 МРП (555 600 тенге). И она его выиграла! А на поступившие деньги открыла свою парикмахерскую.

Однако главным успехом можно по праву назвать то, что с прошлого года многодетная мама преодолела порог бедности и перестала получать адресную социальную помощь, поскольку доход позволяет содержать семью без оглядки на другие меры поддержки. Женщина доказала, что при желании можно достичь неплохих результатов. Сегодня она ведет курсы по обучению азам предпринимательства, рассказывая о том, как можно стать преуспевающей бизнес-леди.

Практически аналогичная история есть и в Западно-Казахстанской области. Там безработные супруги в рамках программы «Бас­тау Бизнес» открыли собственное хозяйство, где в настоящее время выращивают около 300 перепелок. Необходимость в получении АСП отпала сама собой.

К сожалению, таких образцовых семей немного. Конечно, нельзя говорить, что все остальные – сторонники социального иждивенчества. Каждый случай индивидуален и требует детального рассмотрения. Мы лишь отметим, что проблемы социального неравенства и формирования иждивенческих настроений среди части населения имеют место. Правда, еще никто и никогда не проводил каких-либо четких исследований по данным направлениям (по крайне мере, не удалось найти статистических данных).

АСП на новых рельсах

По мнению некоторых экспертов в области социологии, исторически корни иждивенчества уходят в советскую эпоху, когда государство воспринималось как основной гарант благосостояния. Это представление сохранилось и в постсоветский период, особенно среди старшего поколения и населения с низким уровнем образования.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения, понятие «социальное иждивенчество» в нашей стране законодательно не закреплено. Но если обратиться к терминологическим словарям, то можно найти следующее: «социальное иждивенчество – это психологический и социальный феномен, при котором человек или группа людей привыкает получать материальную помощь и поддержку от государства или других людей, не желая или не имея возможности обеспечивать себя самостоятельно». Понятно, что такой подход приводит к формированию инфантильных установок и зависимости от внешних источников дохода, при этом люди ожидают от государства социально-экономических гарантий, не связывая их напрямую с уровнем своей эффективности и производительности. В профильном ведомстве отмечают: проблема социального иждивенчества действительно поднимается в публичных дискуссиях и официальных заявлениях, однако конкретной, исчерпывающей статис­тики по самому понятию «иждивенчество» как установки, поведения пока недостаточно.

Опыт оказания АСП в 2019 году в виде внедрения фиксированной выплаты на каждого ребенка показал отрицательный эффект. Он стал одной из причин роста фиктивных разводов, снижения размеров алиментов, уклонения от выполнения родительских обязательств, отказа от трудоустройства, роста малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2019 году адресную социальную помощь получали 2 миллиона 177 тыс. человек из 468 тыс. семей. В рамках совершенствования системы социальной поддержки были пересмот­рены механизмы назначения АСП, введены критерии определения нуждаемости, усилен контроль за достоверностью предоставляемых сведений о доходах и имуществе, а также приняты меры по содействию трудоустройству и вовлечению получателей в активные формы занятости. В результате проведенной работы в 2024 году количество получателей снизилось до 413 тыс. человек из 78,1 тыс. семей, привели цифры в профильном министерстве.

В рамках совершенствования сис­темы адресной социальной помощи, как добавляют представители ­МТСЗН, внедрена единая информационная система, аккумулирующая сведения о доходах, имуществе и составе семей, что позволяет проводить автоматическую проверку данных и обеспечивать объективность принятия решений при назначении пособий. Кроме того, для участковых комиссий разработано и внедрено мобильное приложение, с помощью которого проводится обследование материального положения семей на местах.

«Благодаря реализованным мерам удалось повысить точность определения уровня нуждаемости и исключить случаи неправомерного получения социальной поддержки. В итоге около 60 тысяч семей были исключены из числа получателей АСП, что позволило сэкономить порядка 1,2 миллиарда тенге. В целом за счет цифровизации и применения новых подходов около 44 миллиардов тенге было перерас­пределено на другие социально значимые направления. По итогам девяти месяцев текущего года адрес­ная социальная помощь оказана 274 тысячам человек из 51 тысячи семей», – отмечают в профильном ведомстве, подчеркивая, что основная цель проведенных преобразований – не ужесточение критериев назначения АСП, а повышение эффективности мер поддержки.

Что получается? Важно не просто оказывать помощь малообеспеченным гражданам (семьям), но и создавать условия для реализации их трудового потенциала и вовлечения в программы занятости. Ведь все это способствует постепенному выходу из состояния нуждаемости.

Бой бедности?

Наряду с социальным иждивенчеством актуальным вызовом для современного общества является и социально-экономическое неравенство. Еще три года назад Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил, что разрыв между бедными и богатыми достиг недопустимого уровня. По информации, опубликованной на сайте Правительства, в рамках реализации Послания Президента проводится системная работа по «инклюзивной среде с равными возможностями», переходу к проактивной модели господдержки. В числе прочего ключом к снижению неравенства также является создание рабочих мест, профессиональное обучение, интеграция социально уязвимых групп населения и государственные меры на перспективу.

В начале октября текущего года прошло совещание по вопросам макроэкономической стабильности. На нем обсуждались меры по укреплению макроэкономической устойчивости, повышению уровня жизни граждан и сдерживанию инфляции. Глава государства тогда в своем выступлении подчеркнул, что стране необходимо переходить от простого наращивания объемов производства и статистических показателей к качественным преобразованиям, которые напрямую влияют на рост доходов населения и сокращение социального разрыва.

Было отмечено: устойчивое развитие экономики возможно лишь при координации усилий всех государственных институтов и ориентации политики на повышение благосостояния каждого гражданина. Не исключено, что такой подход напрямую связан с решением проб­лемы социального неравенства: экономический рост должен ощущаться не только в цифрах, но и в реальной жизни людей, создавая условия, при которых каждый сможет самостоятельно формировать свое благополучие без зависимости от государственной поддержки.

Однако вопрос в другом. Насколько это реально реализовать с учетом нынешней картины социально-экономического развития? Поживем – увидим...