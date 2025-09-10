Камеры наблюдения запечатлели снежного барса, тянь-шаньского бурого медведя и каратауского архара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Фото: скриншот видео

Комплексные меры охраны, проводимые на территории Государственного национального природного парка «Сайрам-Угам», дают свои плоды.

В последние годы благодаря тщательному надзору сотрудников парка и постоянному контролю за состоянием природы наблюдается значительный рост численности диких животных.

Согласно данным экологического мониторинга, численность таких редких животных, как снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, каратауский архар и другие, из года в год стабильно увеличивается.

Положительные изменения стали возможны, прежде всего, благодаря неустанному труду лесников и инспекторов. Они системно работают над предотвращением браконьерства, сохранением мест обитания животных, а также защитой природного равновесия, отметили в пресс-службе.