Казахский тазы из Балхаша покорил гостей международного этнофестиваля в Турции

На VIII Международном культурном фестивале этноспорта Ethnosport Culture Festival в Стамбуле Казахстан представил национальные породы собак – тазы из Балхаша и Баянаула. Особое внимание гостей привлёк тазы по кличке Акбакай, принадлежащий жителю Балхаша Агыбаю Жасанбекову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Четырёхдневный этнофестиваль собрал представителей почти 20 стран мира. Вместе с заводчиками тазы Казахстан представляли и беркутчи, демонстрировавшие традиционные виды охоты и элементы национальной культуры.

Несмотря на то, что для тазы Акбакая это была первая зарубежная поездка, именно он оказался в центре внимания многочисленных гостей фестиваля. Собака получила медаль, а зрители отмечали её стать, дружелюбный нрав и спокойный характер. Интерес к породе проявили и представители Всемирной федерации этноспорта.

Как рассказал хозяин Акбакая, сам он не смог поехать в Турцию, поэтому тазы представлял его друг и единомышленник Айбат Төлеуов.

«К сожалению, у меня не получилось поехать лично, поэтому Акбакая представил мой друг. Но, думаю, без преувеличения можно сказать, что наши тазы покорили сердца людей в далёкой стране. Казахстанских собак увидел весь мир. Люди даже хотели купить Акбакая – настолько он понравился гостям фестиваля», – рассказал Агыбай Жасанбеков.

Разведением казахских тазы и тобетов Агыбай Жасанбеков занимается уже около 20 лет. Акбакая он привёз щенком из Мангистауской области – тогда собаке был всего месяц. За это время тазы прошёл серьёзную подготовку: его тренировали для охоты на зайца и лису, он участвовал в районных соревнованиях по шырга тарту.

Акбакаю два года. Агыбай Жасанбеков отмечает скорость, выносливость и высокий интеллект своего питомца. Одной из главных целей Агыбай Жасанбеков называет создание собственного питомника в Балхаше для сохранения и развития национальных пород собак.

Сейчас вместе с Айбатом Төлеуовым они тренируют тазы на участке возле аэропорта. Однако места для полноценной работы уже не хватает: помимо собак, у энтузиастов есть и лошади, необходимые для тренировок и национальных видов спорта.