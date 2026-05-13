Фоторобот с рогами

История, достойная отдельной главы в сельском нуаре, началась в Уалихановском районе: у местной жительницы с вольного выпаса исчез пятилетний бычок. Казалось бы, ищи теперь ветра в поле, но не тут-то было.

Полицейские взялись за дело ­всерьез: изучали записи с видеокамер, проверяли возможные каналы сбыта и рассылали ориентировки. След уже начал вырисовываться, когда сюжет внезапно получил поворот в духе классических детективов.

Важный сигнал пришел из Акмолинской области: там местный предприниматель, которому предложили мясо, вдруг увидел «знакомое лицо». Оказалось, он узнал голову бычка по фото в фермерском чате.

Выяснилось, что хозяйка пропавшего животного заранее разместила объявление в чате фермеров и скупщиков. Бдительный предприниматель, пролистывая предложения, вдруг воскликнул: «Где-то я это уже видел!» И оказался прав. Сравнение «фоторобота» с реальностью дало неожиданный результат – бычок был опознан.

Дальше события развивались стремительно. Двоих подозреваемых жителей Акмолинской области 26 и 27 лет задержали в кратчайшие сроки. Сейчас они находятся под стражей, а полиция проверяет их на причастность к аналогичным кражам в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях. Мясо бычка вернули владелице.

С начала года в регионе зарегис­трировано всего два случая скотокрадства, оба раскрыты. Второй эпизод произошел в Айыртауском районе, где из сарая исчезли три овцы. Но им повезло меньше: до фотосессии дело не дошло.