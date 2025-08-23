Основу историко-документальной экспозиции составили 150 уникальных экспонатов из музейного, архивного и библио­течного фондов Президентского центра РК, которые в полной мере отражают основные этапы развития конституцио­нализма в нашей стране. По словам директора Президентского центра РК Бакытжана Темирболата, история конституционных реформ – это путь преодоления вызовов и реализации важнейших потребностей общества. Поэтому действующий Основной закон сегодня воспринимается не только как юридический документ, но и как главная государственная ценность, базис гражданственности и патриотизма.

В торжественном открытии выставки приняли участие уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, судья Конституционного суда Сергей Ударцев, представители Центральной избирательной комиссии, Национального центра по правам человека, Института законодательства и правовой информации, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Института истории государства, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, а также общественные деятели, ученые-правоведы, работники образования и культуры.

– В этом году мы отмечаем юбилей – 30-летие Конституции Респуб­лики Казахстан. Это праздник не только права и закона, но и праздник нашей свободы, единства и стремления к процветающему будущему. На протяжении тридцати лет Основной закон является ориентиром для развития Казахстана как правового, демократического и социально направленного государства. Конституция доказала гибкость, адаптируясь к новым вызовам. Конституционная реформа 2022 года стала важным шагом вперед, укрепив основы государственности и верховенства закона. Эти изменения открыли новые горизонты для демократизации и развития всех сфер жизни общества. Открывшаяся выставка позволит нам глубже понять историческое значение Конституции, ее роль в развитии нашей страны и построе­нии справедливого общества, – отметил уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Выставка состоит из трех тематических разделов: «Степные законы – кладезь мудрости», «Конституция – фундамент Независимости», «Обновленная Конституция – основа модернизации».

Так, интерес у посетителей вызвали представленные в экспозиции издания Основного закона на казахском и русском языках, набранные шрифтом Брайля. Этот уникальный проект Конституционный суд РК подготовил совместно с офисом программ ОБСЕ в Астане. Кроме того, внимание гостей привлекла фотография, запечатлевшая исторический момент поднятия текста Конституции на вершину Айленд-пик в Гималаях. Предпринятое альпинистом Каирбеком Алибеком восхождение на высоту 6 180 м стало символом глубокого уважения всех казахстанцев к Основному закону своей страны.

Завершилось мероприятие выступ­лением солистов Президентского оркестра Службы государственной охраны РК, исполнивших известные патриотические композиции.