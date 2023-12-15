Футбол объединяет

Турнир, приуроченный к Дню Независимости нашей страны и 110-летию казахстанского футбола, прошел при поддержке столичного Центра изучения религий. Данное мероприятие было направлено на продвижение межрелигиозного и межконфессионального диалога как неотъемлемого элемента культуры мира и согласия.

Стоит упомянуть, что в 2023 году состоялось XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Тогда Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что за два десятилетия своей деятельности Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес значимый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантнос­ти и взаимоподдержки, способствовал решению значимых мировых проблем.

В торжественном открытии турнира приняли участие директор Центра изу­чения религий города Астаны Алмас Ерназаров, представитель Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам столицы Ерболат Жусупов, архиепископ, митрополит Архиепархии Святой Марии в Астане Томаш Пэта, регио­нальный координатор Союза Церквей Христиан Веры Евангельской Казахстана Сергей Кан и президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

– В Казахстане на сегодня мирно живут более 3 800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Данный турнир, проходящий при поддержке УЕФА, является олицетворением культурного многообразия и социальной солидарности. Пусть этот турнир принесет нам всем радость и только положительные эмоции, – сказал президент КФФ, отметив особую роль футбола в объединении, взаимном уважении и сотрудничестве между представителями конфессий.

В Кубке КФФ приняли участие 12 команд из числа прихожан различных религиозных объединений: «Алаш» и «Туран» – Духовного управления мусуль­ман Казахстана; «Фатима» – коман­да Римско-Католической и Греко-Католической церкви города Астаны; «Агапе» и «Свет любви» – Союза Церквей Хрис­тиан Веры Евангельской Казахстана; «Салем Юнайтед» – Астанинской общины Евангельских христиан баптис­тов; «Церкви Евангельских Христиан Баптистов»;Новоапостольской Церкви города Астаны; «Сообщества Бахаи г. Астана»; «Баларама» – Общества Сознания Кришны; команды Церкви Назарянина и Центра изучения религий города Астаны.

По итогам турнира первое место заняла команда «Туран», второе место завоевала команда Центра изучения религий, а третье досталось представителям «Сообщества Бахаи г. Астана». Победителю вручен «Кубок Дружбы среди религиозных конфессий», а ­команды были награждены памятными подарками от КФФ.

Также были определены обладатели индивидуальных наград: лучший вратарь – Нурбек Курмет («Сообщества Бахаи г. Астана»); лучший защитник – Азимбек Куралбаев («Туран»); лучший нападаю­щий – Азамат Нуржанулы («Алаш») и лучший бомбардир – Мадияр Рамазанов (Центр изучения религий г. Астана).

Участники подчеркнули, что в современных условиях религиозная толерант­ность и межконфессиональное согласие являются основными ценностями совре­менного Казахстана.

– Кубок КФФ среди религиозных конфессий прошел на высоком уровне, за что благодарю организаторов. Такие турниры очень важны для укрепления межконфессионального согласия и дружбы между религиозными объединениями. Также выражаю благодарность всем участникам турнира. Уверен, подобные мероприятия будут и в дальнейшем укреплять мир и согласие, – поделился наиб имам мечети «AQ MESHIT» Онгар Хайридинов.

– Благодарим Казахстанскую федерацию футбола за организацию данного турнира. Подобное мероприятие на таком уровне проводится впервые. Надеемся, что эти соревнования станут доброй традицией и будут проводиться на регулярной основе. В дальнейшем мы бы хотели выйти за пределы столицы и проводить состязания по всей стране, – отметил религиовед Центра изучения религий города Астаны Олег Синяков.

Отметим, что этот турнир федерация планирует сделать ежегодным.