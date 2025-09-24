Виктория Кайсаринова ушла из жизни в возрасте 19 лет

Фото: facebook.com/jenisfk/

Футбольный клуб «Жеңіс» в соцсетях выразил глубокие соболезнования семье и близким Виктории Кайсариновой в связи с трагедией, сообщает Kazpravda.kz

Как стало известно, в результате ДТП на трассе Павлодар - Астана погибла спортсменка Виктория Кайсаринова. Водитель не обеспечил безопасность дорожного движения и не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению с грузовым автомобилем.

«Всё ещё трудно поверить в произошедшее. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всего нашего клуба. Виктория была ярким игроком и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родственниками и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах», – говорится в тексте публикации.

Ранее в Мангистауской области в результате ДТП погибли 10 человек.