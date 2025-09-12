Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области в результате ДТП погибли 10 человек. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz

- Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. Изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки, - сообщил официальный представитель МВД - начальник департамента Шынгыс Алекешев.

Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе: доставка тел погибших в регионы; постоянная связь и сопровождение родственников; содействие в организации похорон; помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.

Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно.