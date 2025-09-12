Они совершали паломничество к священному месту Бекет-Ата
В Мангистауской области в результате ДТП погибли 10 человек. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме, сообщает Kazpravda.kz
- Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. Изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки, - сообщил официальный представитель МВД - начальник департамента Шынгыс Алекешев.
Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе: доставка тел погибших в регионы; постоянная связь и сопровождение родственников; содействие в организации похорон; помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.
Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно.
- Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулём и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии, - отметил Шынгыс Алекешев.