В Талгаре дан старт строительству футбольной академии, которая будет соответствовать всем стандартам FIFA и UEFA. Проект реализуется по инициативе Казахстанской федерации футбола при финансовой поддержке Международного аэропорта Алматы.

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Строящаяся академия откроет свои двери через 18 месяцев. Здесь одновременно смогут проживать и постигать премудрости самой массовой игры в мире и в Казахстане 150 спортсменов. Проектом предусмотрено строительство трех функциональных блоков: спортивного, административно-бытового и жилого, а также введение в строй двух новых футбольных полей.

В спортивном блоке будут находиться крытый футбольный тренировочный зал, зал общей физической подготовки, восстановительные бассейны, раздевалки и служебные помещения. Административно-бытовой блок включает кабинеты тренеров, медицинские и реабилитационные кабинеты, конференц-зал, столовую и технические помещения. Жилой блок представляет собой четырехэтажное общежитие с 75 комнатами для проживания обучающихся, зонами отдыха и местом для самостоятельной подготовки.

– Участие компании в этом проекте – не просто проявление социальной ответственности, а осознанная часть стратегического подхода к устойчивому развитию. Корпоративная социальная ответственность для нас не формальность, а основа всей нашей деятельности. Поддержка инициатив, направленных на развитие молодежи и на благо общества, – это важнейшая ценность, определяющая нашу стратегию и наши действия. Мы построим пространство, которое будет соответствовать самым высоким меж­дународным стандартам. Созданный объект откроет новые возможности для развития как спортивного, так и личностного потенциала, – отметил на церемонии запуска строительства академии генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан.

Строительство академии – это не просто очередной спортивный проект. Это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал, в будущее детей и спорта. Она создаст системную базу для выявления и развития юных талантов, обеспечит не только высокопрофессио­нальную подготовку, но и условия для проживания, учебы, отдыха и интеграции в футбольное сообщество.

– По поручению Главы государства мы привлекаем инвестиции в этот вид спорта. Есть много меценатов, которые хотят помогать нам. Детский юношеский футбол для нас является приоритетом. Мы планируем его развитие на годы вперед. Новая академия создаст условия для системной подготовки молодых футболистов в соответствии с требованиями современного футбола. Это событие – важный шаг на пути к формированию сильной, устойчивой базы для детско-юношеского спорта в Казахстане и формированию нового поколения казахстанских футболистов. Элитная академия пополнит своими выпускниками наши национальные сборные. Обучаться в ней смогут перспективные ребята от 12 лет и старше. Подобные академии мы будем открывать не только в Алматинской области и в Алматы, но и в Астане, Караганде и на западе республики, – отметил в свою очередь президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров.