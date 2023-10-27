Галидулла Азидуллин освобожден от должности вице-министра

На этот пост он был назначен в январе текущего года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич освобожден от должности вице-министра экологии и природных ресурсов согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Урало-Каспийском бассейновом водохозяйственном управлении. Занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

С января 2023 года работал вице-министром экологии и природных ресурсов.