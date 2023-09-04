Галымжан Пирматов освобожден от должности председателя Нацбанка
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На этом посту он работал с февраля прошлого года.
Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.
На этот пост он был назначен 3 февраля 2022 года.
В начале этого года он дал оценку своей работе на должности главы Нацбанка.
По его словам, он прекрасно слышит все комментарии и критику в свой адрес, но действует в рамках своего мандата.