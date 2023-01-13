Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка

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"Прошлый год был достаточно полон вызовов и непростых решений лично для меня, для нашей команды, для всего Нацбанка. Для меня честь и большая ответственность руководить Нацбанком, возможность использовать все свои знания и опыт для решения задач, которые перед нами стоят. Вызовов было, действительно, очень много, здесь отличная команда профессионалов высокого уровня. Это очень сильно помогает", – заявил Пирматов.

Он отметил, что, занимаясь непростыми краткосрочными вызовами, старается помнить с командой и о долгосрочных задачах, в том числе об инициативе по цифровому тенге, улучшении денежно-кредитной политики.

"Оценку моей работе, наверное дадут эксперты, участники рынка и сотрудники Нацбанка. Есть те, кто критиковал и критикует нас за то, что мы недостаточно высоко подняли базовую ставку, есть те, кто считает, что слишком высоко подняли ставку. Мы все эти комментарии слышим, но действуем в рамках своего мандата", – сказал он.