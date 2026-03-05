Гармония в чистом виде

Виктория Вовк, Алматы

В Национальном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Мелодия веков», посвященная 80-летию Ками Айткалиева

фото Юрия Беккера

В зале густо от обилия красок. Стены дышат охрой, кобальтом, переливаются золотом. Воздух – с легким привкусом лака и старого дерева. Под ногами глухо шепчет свежий паркет. Делая шаг навстречу прекрасному, окунаешься глубже, чем в выставочный павильон – внутрь судьбы, где степь вращается по кругу, как на огромном медальоне, и всадники, будто поднятые ветром истории, несутся по замкнутой орбите. Круглая композиция – не просто декоративный жест. Это космос цивилизации, где движение – закон, а центр всегда удерживается усилием духа.

– Ками Айткалиев обладает масштабным художественным мышлением, он свободно работает в различных жанрах и не подчиняется ограничениям при формировании собственного стиля, – объясняет куратор выставки, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана Акбота Алимхожина. – В своем творчестве художник органично сочетает традицию и новаторство, исследуя пространство и форму посредством художественного эксперимента. Композиционные и колористические решения в его живописи направлены на активное эмоциональное восприятие зрителя. В своих работах он использует традиционные методы, такие как лоскутное шитье, работа с шерстью, войлоком, продолжая и одновременно обновляя казахское декоративно-прикладное искусство в современном ключе.

Вот золотая фигура, словно степная богиня, поднявшая руки к небу. Металл отдает холодом, но взгляд у скульптуры теплый, почти земной. Вокруг – крошечные человеческие силуэты, напоминание о масштабе. История всегда больше человека, но именно человек ее удерживает.

Наше внимание привлекают три отдельно висящие работы. Три кожи – три состояния духа, не иллюстрации, а концепты мировоззрения: рядом, как сдержанный триптих, – «Гадатель на камушках», «Шаман», «Святой». Выделанная кожа здесь не фон, а соавтор. Теп­лая. Живая. С тонкой сетью прожилок, удерживающая черную плотную графику, будто не нанесенную, а выжженную и процарапанную временем. Линия не рисует – фиксирует, штрих не украшает – свидетельствует, и потому жанр становится формальностью, уступая место философской притче, сказанной знаками: «Гадатель» замыкает мир в круг целостности, где неподвижная фигура читает порядок Вселенной по камням, как по воде и ветру; «Шаман» ломает покой вихрем огня и масок, превращая сцену в мистерию перехода; а «Святой» поднимает вертикаль почти иконной симметрией, где святость – противовес отрешенности. Когда понимаешь, что кожа здесь – антитеза бумажным носителям информации, становится ясно главное: перед тобой не прошлое, а строгая, тревожная и удивительно цельная схема мироустройства. Человек, космос, огонь, знание, жертва, порядок – гармония в чистом виде.

Еще одна парадигма – Человек труда. У Айткалиева это не лозунг, а стихия, почти архаическая. «Ветер»: двое у устья скважины, песок режет лицо, качалки на горизонте качают время, охра и выжженное небо делают жар видимым. Один согнулся, другой прикрылся ладонью – жест не героический, а человеческий, и потому точный. Здесь труд не процесс, а сопротивление среде, диалог с внешним миром, но на пределе. «Мангыстау» тише и шире: вышки в степи стоят рядом с каменными изваяниями, море дышит за плато, и в этом кадре – освоение: совершенно новая вертикаль признает старую. «Первые нефтяники» – трое идут. В руках – инструмент. За спиной – лес вышек как фон эпохи, но пафоса нет – есть хроника становления. Так Айткалиев уходит от канона соцреализма: труд у него не победа под флагом, а состояние культуры, где человек принимает правила земли и остается человеком.

Мастер мыслит не картиной – пространством, и в нем зритель вдруг познает мироустройство. В работе «Родина» смыслы собраны аркой: внутри полукруга – мавзолеи, каменные изваяния, дерево-ось, не просто пейзаж, а сакральное ядро; снаружи – порт, вышки, трубы, индустриальный ритм, внешний мир, который меняется быстрее человека. Здесь нет конфликта древнего и современного – есть включенность одного в другое. Протяженная декоративная мозаика «Отдых» переводит голос в регистр фриза, где рабочие, семья, ребенок, хлеб, колосья и вода вплетены в орнамент так, будто культура сама учится дышать ровно – труд и отдых равноправны, человек не растворен в системе, он удержан в узоре. И отдельным аккордом – «Мать-легенда»: миф, рассказанный прикладным языком – текстильная плоть, ковровая логика, зверь-хранитель с детьми. В этом полотне древний архетип проживается без цитаты, через степной код – земля, память, защита.

Так выставка незаметно выводит к главному: у Айткалиева эпохи не спорят, они стыкуются; металл признает камень, индустрия слышит легенду, а человек остается мерой. В его пространстве прошлое не музейно, а деятельно. Настоящее не шумит, будущее не обещается, а вырастает из глубины, как вертикаль из степи. Здесь архаика не арестована временем, она включена в поток жизни. В его творчестве труд не обслуживает прогресс, а наделяет его смыслом.

И потому, покидая зал, уносишь с собою внутренний масштаб. Ощущение, что мир можно удержать – если помнить его корни и не предавать его высоту. Это и есть подлинная монументальность: не размер полотна, а высота ответственности.

#выставка #Ками Айткалиев #Мелодия веков

