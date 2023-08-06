Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие

Газовый баллон взорвался в коттедже в Астане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Взрыв газа произошел 5 августа, в 16:15, в жилом доме по улице Сарын, района Алматы.

По прибытию столичных огнеборцев установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного дома, в бойлерной, без последующего горения и разрушения.

Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: 28-летний мужчина и двое детей 7-и и 2 лет. Они госпитализированы в больницу.

При осмотре установлено, что баллон был соединен с газовой плитой с помощью редуктора и шланга высокого давления. По предварительной причине из-за утечки газа при включении электричества произошла вспышка газовоздушной смеси.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов.