Где в Казахстане хотят построить АЭС, рассказали в Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, где в Казахстане планируется построить атомную станцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность порядка 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить. Район размещения – область, что-то возле Балхаша, что-то возле Курчатова. Точку, наверное, больше всего, это Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали», – сообщил Болат Акчулаков.

Между тем, по его словам, еще нет ясности по тому, технологию какой страны будут использовать в Казахстане при строительстве АЭС.