Фото из открытых источников
Энергетика
Где в Казахстане хотят построить АЭС, рассказали в Минэнерго
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, где в Казахстане планируется построить атомную станцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность порядка 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить. Район размещения – область, что-то возле Балхаша, что-то возле Курчатова. Точку, наверное, больше всего, это Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали», – сообщил Болат Акчулаков.

Между тем, по его словам, еще нет ясности по тому, технологию какой страны будут использовать в Казахстане при строительстве АЭС.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Долго ждали, быстро разобрали
Защититься от биоугроз
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
О чем расскажет орнамент
Птичку жалко...
Обводнение – дело рук человеческих
В интересах народа
По пути перемен
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
Энергию солнца – школе
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
Отвечая на вызовы времени
Юные таланты: традиции и новации
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Энергетика , Общество
Список документов для подключения к газу сократят в Нур-Сул…
Энергетика
Сколько населенных пунктов газифицируют в этом году Казахст…
Правительство , Энергетика
Как будут газифицировать северные и восточные регионы, реша…
Международное сотрудничество , Правительство , Энергетика , Россия
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]