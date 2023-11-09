Почти миллиард тенге из денег компании промотал гендиректор на ставках

Как выяснилось, он перечислял деньги на свой счет и на карточные счета третьих лиц

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В Астане гендиректора ТОО осудили за хищение вверенного имущества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

По данным пресс-службы, он с помощью ЭЦП-ключа и используя свой сотовый телефон, выгружал в программу "банк-клиент" платежные поручения. При этом гендиректор указывал в назначении платежа недостоверные данные. По информации суда, он перечислял деньги на личный банковский счет и на карточные счета третьих лиц. Отмечается, что он обналичивал деньги и тратил на игровые ставки в букмекерских конторах и заведениях.

"В результате преступных действий К. указанному ТОО причинен материальный ущерб на общую сумму более 940 млн тенге. Вместе с тем, кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтвердилась протоколом очной ставки, заключением экспертизы, ответами с букмекерских контор и заведений, а также другими по делу доказательствами", - говорится в информации.

Сообщается, что к смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствам суд отнес чистосердечное раскаяние К. в содеянном. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении растраты вверенного чужого имущества и приговорил к 8 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет. Назначенное основное наказание установлено отбывать в учреждениях УИС средней безопасности", - добавили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.