Генераторы новых идей

Политика
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Елена Иванова

Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет уникальную возможность для целеустремленной, инновационно адаптированной молодежи.

фото из архива "КП"

Выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инновационный поиск молодежи и отметил, что подобные инициативы всегда будут получать поддержку со стороны государственных органов. Именно такие одаренные молодые люди должны стать движущей силой и надежной опорой преобразований, происходящих сегодня в стране.

Как отмечает главный эксперт департамента исследований избирательного процесса КИСИ при Президенте РК Дулат Утегали, больше половины резервистов назначены на различные должности, в том числе участники ПМКР есть среди политических госслужащих и политических госслужащих корпуса «А» (руководители аппаратов, председатели комитетов).

Всего с 2019 года было проведено три отбора в резерв, итоги последнего подвели в конце 2023-го – тогда ПМКР пополнился еще 50 резервистами. В целом в Казахстане принимаются системные меры для большего вовлечения молодого поколения в процессы управления государством.

– Действительно, молодежь является стержнем поступательного развития любого общества. Ее деятельность определяет темпы и нап­равление развития государства. Молодежь отличается мобильностью, инициативностью, восприимчивос­тью к инновационным преобразованиям, новым технологиям, способностью противостоять различным вызовам, – считает эксперт. – В связи с этим логично активно вовлекать талантливых и патриотичных представителей молодого поколения во властные структуры. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что политика активного привлечения молодых специалистов на госслужбу будет продолжена. Это прекрасная возможность и доверие для молодых людей, которые являются образованными, творческими генераторами новых идей.

#мнение #молодежь #кадровый резерв #Президентский кадровый резерв

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