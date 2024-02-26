Геннадий Головкин избран президентом НОК РК

Известного казахстанского боксера Геннадия Головкина назначили на должность президента Национального олимпийского комитета РК сроком на четыре года, сообщает Kazpravda.kz

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НОК Казахстана создали в начале 1990 года. Комитет с 2015 года возглавлял бизнесмен Тимур Кулибаев.

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Геннадий Головкин сменил на посту Тимура Кулибаева. Об этом стало известно на заседании Генеральной ассамблеи НОК РК в Астане.

Геннадий Головкин – казахстанский боксер-профессионал, участвующий в средней и второй средней весовых категориях. Он является серебряным призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира в любителях.

В профессиональном боксе он дважды завоевывал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. В настоящее время он действующий чемпион мира по версии IBO.