В соцсетях генпрокурор Берик Асылов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«По поручению Главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания. Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии», – сообщил Асылов.