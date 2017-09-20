Генсек ООН назвал Астанинский процесс спасением

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак высоко оценил конструктивную роль Казахстана в международных делах, прежде всего, в вопросах разоружения и урегулирования конфликтов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"В критической ситуации в сирийском урегулировании Астанинский процесс стал настоящим спасением", – сказал Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Словацкий политик рассказал о трех основных приоритетах своего председательства в Генассамблее – предотвращении конфликтов, вопросах миграции и поддержке Генерального секретаря в реформировании ООН. Председатель выразил готовность тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем актуальным вопросам повестки дня ООН.