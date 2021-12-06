Героическую оперу «Алпамыс» Театр Astana Opera подготовил к 30-летию Независимости Казахстана

Культура
Наталия Хомс
Героическая опера «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева на либретто Каукена Кенжетаева представлена столичному зрителю в постановке лауреата Государст­венной премии Рес­публики Казахстан, народного артиста России, знаменитого режиссера Юрия Александрова.

В постановочную группу вошли консультант режиссера Найля Рахмадиева, заслуженные деятели Казахстана дирижер Абзал Мухитдин, главный хормейс­тер Ержан Даутов, сценографы и художники по кос­тюмам Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов, хореографы Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Внимание творческой команды привлек не только сюжет оперы, посвященный национальному эпическому герою Алпамыс-батыру, но и стройная музыкальная драматургия произведения, которое воспевает любовь и борьбу казахского народа за счастье, свободу и родную землю.

– Музыка Еркегали Рахмадиева удивительная, проникающая в душу. Образ Матери-Земли вмещает в себя все горести и радости казахского народа, его подвиги и слезы, любовь и мечты. Она – кульминационный центр всего действия. Мать-Земля оплакивает погибших, воспевает героев и уничтожает врагов, унося их в бездну.

В работе с художниками мы стремились выразить грандиозность этого образа. Так появляется гигантский холм, гора, кратер вулкана, который венчает фигура артистки, – рассказал режиссер-постановщик Юрий Александров. – Спектакль идет нон-стоп, как единый поток сознания и эмоций. Нельзя забывать и о том, что история Алпамыса основана на мифологии, здесь присутствуют сказочные персонажи – колдунья Мыс­тан, ее сын – Человек-животное Тазша, коварные прислужницы темных сил. Надеюсь, зрителю будет интересен контраст фантазийных сцен с роскошеством дворцов Тайшык-хана.

Спектакль «Алпамыс» – это новое режиссерское прочтение любимой национальной классики, спектакль выдержан в виде полнометражного фильма с яркими сценами в стиле фэнтези.

– Параллельно с чудесами и превращениями на сцене кипят поистине шекспировские страсти. К примеру, образ Тайшык-хана – трагедия человека, убившего собственную дочь. Исполнителю к этой сцене нужно подойти тонко, скрупулезно. Алпамыс же выписан романтично, я бы сказал, задушевно. Он не только виртуозно владеет оружием, но и горячо и преданно любит. Это ведь тоже типично казахская тема – любящий воин, любящий богатырь, – объяснил Юрий Александров.

Партию Алпамыса подготовили Расул Жармагамбетов, Ержан Саипов и Талгат Галеев. Образ Гульбаршин воплощают Жамиля Джаркимбаева, Айгуль Ниязова, Жаннат Бактай, Айзада Капонова. Ана (Мать-Земля) – Татьяна Вицинская и Салтанат Муратбекова. Тайшык-хан – Шынгыс Расылхан, Жанат Шыбыкбаев, Болат Есимханов. Каракоз – Салтанат Ахметова и Асем Сембина. Жырау – Ерлан Рыскали и Хайдар Мустапин, Мыстан – Бибигуль Жанузак и Гульжанат Сапакова. Кейкуат – Аблай Бекен и Алихан Зейнолла. Караман – Беимбет Танарыков и Ерулан Камел, Ултан – Ерулан Камел и Рамзат Балакишиев.

– Яркую, узнаваемую музыку Еркегали Рахмадиева можно назвать сплавом фольклора с наработками композиторов предыдущего поколения, в том числе Евгения Брусиловского. Образы персонажей, особенно сказочных, читаются легко. Самобытная музыка, авторский взгляд режиссера вкупе с декорациями и костюмами дают потрясающий эффект, – отметил музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Абзал Мухитдин. – Я уверен, публике будет интересен этот спектакль, который станет настоящим праздником для любителей оперы.

По словам директора оперной труппы Азамата Желтыргузова, для оперного искусства Казах­стана очень важно пропагандировать национальную классику в созвучии с современными потребностями зрительской ­аудитории и демонстрировать ее всему миру. На это и направлена работа Театра Astana Opera, который продолжает пополнять репертуар шедеврами национального оперного искусства.

