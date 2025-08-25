Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Б. Конысбаева в Туркестанской области пресечена попытка незаконного ввоза в страну 770 кг героина под видом обувного крема, предназначенного для транзита в страны Европы, сообщает Kazpravda.kz

По информации Главной транспортной прокуратуры, гособвинитель в суде представил исчерпывающие доказательства, подтвердившие вину двух иностранных граждан.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил их к 14 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.