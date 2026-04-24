Глава государства дал старт обратному отсчету до международного турнира «Игры будущего - Астана 2026»

Ожидается, что турнир посетят более 100 тысяч зрителей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска обратного отсчета до международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего 2026», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа, сообщает Kazpravda.kz

Торжественное мероприятие состоялось 24 апреля в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai. В рамках презентации Главе государства были представлены ключевые дисциплины: фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, MOBA Mobile, MOBA PC и фиджитал-единоборства, а также формат соревнований.

Проведение самого турнира и всей системы отборочных этапов подтверждает статус Казахстана как технологического хаба, способного организовывать соревнования полного цикла, от национальных соревнований до турнира международного масштаба.

Решение о проведении «Игр Будущего 2026» в Астане стало закономерным итогом последовательной государственной политики по развитию инновационных видов спорта. Столица зарекомендовала себя как площадка, отвечающая международным требованиям и способная принимать события мирового масштаба.

Ожидается, что Астана станет центром притяжения для участников и зрителей со всего мира, а также ключевой точкой развития глобального фиджитал-движения, способствуя укреплению имиджа страны как современного, открытого и технологически развитого государства.

Ожидается, что турнир посетят более 100 тысяч зрителей. В соревнованиях примут участие свыше 900 спортсменов из более чем 50 стран, а призовой фонд превысит 4 миллиона долларов.

«Игры Будущего» - это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, где объединяются цифровые и физические активности. Сначала спортсмены соревнуются в цифровом формате, например, на приставке, компьютере или мобильном устройстве, а затем продолжают борьбу в физическом формате, например, выходя на футбольное поле. Формат спорта нового поколения объединяет лучшие навыки спортсменов из цифровой среды с физической нагрузкой, полностью меняя привычное представление о спорте.