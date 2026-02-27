Глава государства наградил Президента Сербии орденом «Алтын Қыран»

Президент Сербии подчеркнул, что для него большая честь получить эту награду, которую он считает свидетельством дружбы между народами

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев назвал Александра Вучича видным государственным деятелем и истинным лидером, который, опираясь на поддержку народа, уверенно ведет свою страну по пути прогресса, , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Благодаря Вашей взвешенной политике Сербия добилась значительных успехов в развитии и упрочила свой авторитет на международной арене. Верю, что под Вашим мудрым руководством страна продолжит покорять новые вершины. Сербия – надежный партнер Казахстана на Балканском полуострове. Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур. В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство, – заявил Президент Казахстана.

Он отметил, что заинтересован в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях. Для этого имеется весь необходимый потенциал.

–  Яркое тому подтверждение – прошедшие в духе взаимного доверия и дружбы содержательные переговоры. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

За значительный вклад в упрочение связей между двумя странами Касым-Жомарт Токаев вручил Александру Вучичу высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

– Это символ огромной благодарности и особого уважения казахского народа Вам и народу Сербии. Искренне поздравляю Вас! Убежден, данная награда послужит дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Пусть крепнут узы дружбы между нашими народами! – сказал Глава Казахстана.

Президент Сербии подчеркнул, что для него большая честь получить эту награду, которую он считает свидетельством дружбы между народами и залогом дальнейшего укрепления двусторонних отношений в будущем.

– Принимая орден «Алтын Қыран», я испытываю чувство гордости и высокой ответственности за дальнейшее упрочение наших отношений и совместную работу по обеспечению мира и стабильности. Пусть дружба между Сербией и Казахстаном крепнет во благо будущих поколений, – заявил Александр Вучич.
